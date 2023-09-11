الأمن العام اللبناني: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مساء اليوم الإثنين11/9/2023م، التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في عين الحلوة.

وقالت المديرية في تصريح صحفي:" تم الاتفاق مع هيئة العمل الفلسطيني على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في عين الحلوة ومتابعة تسليم المطلوبين".

وأضافتت:" أن الاتفاق جاء بعد الاجتماع مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري".

يشار إلى أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، تجددت اليوم الإثنين، بعد هدوء حذر دام قرابة الـ3 أسابيع.