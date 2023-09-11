ثغرة خطيرة في أجهزة آبل.. "إسرائيل" تستغلها بالاختراق

فلسطين اليوم

قال باحثون من مجموعة أمن المعلومات (Citizen Lab) بأنهم اكتشفوا وجود برامج تجسس مرتبطة بشركة إن إس أو (NSO) "الإسرائيلية" تستغل ثغرة جديدة تم اكتشافها في أجهزة آبل.

وخلال فحص جهاز آبل تابع لموظف في مجموعة المجتمع المدني بواشنطن، أكدت منظمة "سيتيزن لاب" في بيانها اكتشاف استغلال هذه الثغرة لزرع برنامج التجسس "بيجاسوس"، والذي يعود لشركة "إن إس أو".

وصرح كبير الباحثين في "سيتيزن لاب"، السيد جون سكوت رايلتون، المقر في جامعة تورنتو الكندية: "إن هذا يشير إلى أهمية دور المجتمع المدني في رصد وتنبيه نحو الهجمات المعقدة".

ولم تقدم "سيتيزن لاب" معلومات إضافية عن الشخص أو الكيان المتأثر بهذا الاكتشاف.

وكشفت مجموعة أمن المعلومات عن وجود ثغرة في أجهزة آبل، مما سمح لشركة إن إس أو بالاختراق دون إشعار المستخدم، وهذه الأجهزة تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل (آي أو إس 16.6).

وبعد تقديم شكوى من قبل "سيتيزن لاب"، قامت شركة آبل بإصدار تحديثات أمنية لأجهزتها ونصحت المستخدمين بضرورة تحديث أجهزتهم.

من جهتها، لم تقدم شركة "إن إس أو" أي تعليق فوري حول التقرير الصادر عن "سيتيزن لاب".

يُذكر أن الحكومة الأمريكية قامت بإدراج شركة "إن إس أو" في القائمة السوداء بسبب انتهاكات سابقة، بما في ذلك مراقبة مسؤولين حكوميين وصحفيين.

أهمية حماية الخصوصية والأمان الشخصي

في الختام، يُظهر برنامج "بيجاسوس" كيف يمكن استغلال التكنولوجيا لانتهاك الخصوصية والأمان الشخصي، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للحريات الفردية والأمان السيبراني. لذا، يجب على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة هذا النوع من الانتهاكات وتنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة استخدام التكنولوجيا بهذا السياق، بهدف الحفاظ على حقوق الخصوصية والحريات الأساسية والأمان للجميع.

المصدر: المهندس تك