"دانيال" يغرق شرقي ليبيا بأمطار قياسية لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما

فلسطين اليوم- وكالات

تجاوز منسوب مياه الأمطار في المنطقة الشرقية بليبيا اليوم الاثنين الـ 400 مليمتر، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأفاد مدير المركز، علي جحيدر، باأن محطات الأرصاد بالمنطقة الشرقية سجلت ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياه الأمطار تجاوز الـ 400 مليمتر، وهي قراءة لم تسجل في ليبيا منذ نحو 40 عاما .

وأضاف جحيدر، أن محطات الأرصاد بمناطق الجبل الأخضر ودرنة سجلت ارتفاعا كبيرا لهطول الامطار لم يسجل من قبل".

وأشار المركز إلى أن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية بمدن الجبل الأخضر ومناطق المنطقة الشرقية، سجلت أكبر النسب بمنطقة قصر ليبيا بمقدار 158 ملمتر، وسجلت بمطار الأبرق 170 ملمترا، وجامعة عمر المختار بالبيضاء 414 ملمترا، وهي أكبر كمية أمطار تسجل في ليبيا .

كما سجلت محطة أرصاد المرج أكبر كمية بمدينة المرج بلغت 168 ملمتر .

ومن جانبه أعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مصرع أكثر من 2000 شخص إلى جانب آلاف المفقودين في درنة، مؤكدا أن الوضع كارثي، كما أعلن المجلس الرئاسي الحداد مدة ثلاثة أيام في كافة أرجاء البلاد.

كما وجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، نداء استغاثة عاجل للمنظمات الأميية والدولية والدول المجاورة والصديقة لمساندة السلطات الليبية لمواجهة آثار الاعصار .