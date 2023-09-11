صحيفة عبرية تحذر من كارثة بيئية في شاطئ زكيم شمال غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، من وقوع كارثة بيئية في ظل إغلاق شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة .

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "مخاوف من كارثة بيئية.. في وزارة الصحة والمنظومة الأمنية يشعرون بالقلق بعدما تعطلت محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة".

وأضافت، "بدأ يتدفق كل يوم حوالي 13 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من شمال غزة إلى البحر، وبسبب التلوث أغلق شاطئ زيكيم منذ يوم الخميس".

بدورها، قالت مارلين سبان، مديرة قسم جودة البيئة في مجلس شاطئ عسقلان: "تظهر الفحوصات التي نجريها مستويات عالية جدًا من القولونيات البرازية في مياه البحر، وهو أمر مقلق للغاية، إنه خطر حقيقي على الجمهور ولهذا السبب نحظر الاستحمام".