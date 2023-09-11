"حماس": الاحتلال سيتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الأقصى

فلسطين اليوم

أكد حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الإثنين11/9/2023م، أن القدس ستبقى عربية ومقاومتنا الشاملة مستمرة والاحتلال سيتحمّل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنّ الخطر المحدق الذي يُواجه المسجد الأقصى المبارك بفعل مخططات الاحتلال الإجرامية وما يهدد به المستوطنون خلال فترة "الأعياد اليهودية" لن يمر عنه شعبنا مرور الكرام، وسيواجهه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة؛ تأكيدًا على عروبة القدس، وإسلامية المسجد الأقصى، وأحقية المسلمين به تاريخيًّا وحضاريًّا وقانونيًّا، وإنّ سياسة الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، واستغلال الأعياد اليهودية لفرض سياسة أمر واقع فيه، جزء من الحرب الدينية التي تقودها حكومة الاحتلال، وهي انتهاكات سافرة لحرمة المقدسات وللقوانين الدولية، واستفزاز لمشاعر المسلمين، تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عنه كاملة وعمّا ستؤول إليه الأوضاع خلال فترة "الأعياد اليهودية".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

القدس ستبقى عربية ومقاومتنا الشاملة مستمرة ونحمّل الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك

إنّ الخطر المحدق الذي يُواجه المسجد الأقصى المبارك بفعل مخططات الاحتلال الإجرامية وما يهدد به المستوطنون خلال فترة "الأعياد اليهودية" لن يمر عنه شعبنا مرور الكرام، وسيواجهه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة؛ تأكيدًا على عروبة القدس، وإسلامية المسجد الأقصى، وأحقية المسلمين به تاريخيًّا وحضاريًّا وقانونيًّا، وإنّ سياسة الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، واستغلال الأعياد اليهودية لفرض سياسة أمر واقع فيه، جزء من الحرب الدينية التي تقودها حكومة الاحتلال، وهي انتهاكات سافرة لحرمة المقدسات وللقوانين الدولية، واستفزاز لمشاعر المسلمين، تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عنه كاملة وعمّا ستؤول إليه الأوضاع خلال فترة "الأعياد اليهودية".

ندعو أبناء شعبنا في القدس وعموم الضفة المحتلة وأهلنا في الـ 48، إلى النفير العام، وشد الرحال إلى الأقصى، وتكثيف الرباط في باحاته، وإعماره بالمصلين، والاعتكاف فيه لحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية، ونؤكد أن المعركة مع الاحتلال مستمرة، وعمليات أبطالنا في الضفة والقدس ستتواصل ردًّا على جرائم الاحتلال في القدس والأقصى، ونشدد على أن شعبنا له كامل الحق في الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل السبل المتاحة.

نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والدينية في الدفاع عن القدس والأقصى، ودعم شعبنا الفلسطيني ورباطه ونضاله في وجه الاحتلال، كما نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، بتحمّل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته السافرة، وندعو الأحزاب، والقوى الشعبية، والمؤسسات الحقوقية، في العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم، لتعزيز دورهم في تنظيم فعاليات وأنشطة ضاغطة، دعما لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ورفضاً للاحتلال وسياساته التهويدية.

هارون ناصر الدين

مسؤول مكتب القدس في حركة حماس

الإثنين: 26 صفر 1445هـ

الموافق: 11 أيلول/ سبتمبر 2023م