فلسطين اليوم

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، عقب انطلق اليوم الاحد في العاصمة السعودية الرياض، معرض سيتي سكيب العالمي بمشاركة أكثر من 170دولة، بدأت أحداث المعرض تحظى بمتابعة ومشاهدة عالية ومهمة من قبل الجمهور العربي والمشارك في هذا المعرض، لهذا متابعينا الكرام نظرا للاهمية الكبيرة الذي يحظى بها معرض سيتي سكيب العالمي، سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن معرض سيتي سكيب- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023.

معرض سيتي سكيب 2023

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، ينطلق معرض سيتي سكيب العالمي، اليوم الأحد، في في مركز الرياض للمعارض بالعاصمة السعودية، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد، وتستمر فعاليات المعرض من اليوم 10 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر 2023.

ويتناول جدول أعمال اليوم الأول من المعرض، جلسات حوارية تتناول الابتكارات الحالية في التقنيات العقارية التي تقودها المرأة، وتأثير التصميم، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل "بلوك تشين" في قطاع العقارات، وغيرها، عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

موقع معرض سيتي سكيب

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، كما سينطلق روشن هاكاثون بمسارين، أحدهما خاص للشركات الناشئة القائمة، والآخر لأفكار المشاريع الجديدة، حيث يتناول الهاكاثون تحديات الحلول البرمجية عبر تطوير حلول سهلة الاستخدام وقابلة للتوسع وقادرة على تطوير القطاع العقاري، وتحديات المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تصميم وتطوير أجهزة قائمة على التقنية للنهوض بالقطاع العقاري، كتقنيات المنازل الذكية ونحوها، وتحديات تطوير البنية التحتية والامتثال التي تسعى لتطوير حلول مبتكرة للبنية التحتية وتجاوز عقبات الامتثال التي تشهدها صناعة التقنية العقارية كخصوصية البيانات والأمن والتخطيط وما إلى ذلك.

ويستهدف المعرض الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري، عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

التسجيل في معرض سيتي سكيب

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، كما سيقدم المعرض سحوبات مميزة على وحدات سكنية بشكل مجاني للزوار، إلى جانب قروض مميزة من البنوك بنسب تمويل حصرية خاصة بالمعرض، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

وسيشهد المعرض العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى، عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

مواعيد معرض سيتي سكيب الرياض

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، بأكثر من 200 ألف جهة مشاركة، ينطلق سيتي سكيب العالمي خلال ساعات قليلة في العاصمة السعودية في أكبر حدث عقاري على مستوى العالم ، ويستمر من اليوم 10 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر 2023 في مركز المعارض والمؤتمرات – بمنطقة ملهم في المملكة العربية السعودية المواعيد، معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

ويشهد الحدث الذي يبدأ من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً أكثر فعاليات وعروض كبرى بمشاركة العديد من الدول وكبرى مشاريع رؤية السعودية 2030، عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

سيتي سكيب السعودية

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، ويتناول جدول أعمال اليوم الأول من المعرض، مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستتطرق للعدبد من الموضوعات كالابتكارات الحالية في التقنيات العقارية التي تقودها المرأة، وتأثير التصميم، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل “بلوك تشين” في قطاع العقارات، وغيرها.

عروض سيتي سكيب

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، ويقدم المعرض سحوبات مجانية على خمس وحدات سكنية للزوار، وحدتين سكنيتين في مدينة الرياض مقدمتين من أسس العقار، وثلاث وحدات سكنية مقدمة من ثلاث مطورين عقاريين وهم: فيصل عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري “بن سعيدان”، ومنازل العصرية، ودار للتطوير العقاري، حيث تقع الوحدات السكنية الثلاثة الأخرى في المدينة المنورة وتبوك، كما يقدم سيتي سكيب العالمي عروض خاصة من المطورين العقاريين، إلى جانب قروض مميزة من البنوك. ويُعقد المعرض بمشاركة العديد من الدول، ومشاريع رؤية السعودية 2030، وأهم الشركات العقارية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعرض 200,000،، عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

عروض معرض سيتي سكيب 2023

عروض معرض سيتي سكيب 2023- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023، كما تجاوز الطلب على التواجد في المعرض من قبل الجهات العارضة 135% من المساحة المتاحة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وذلك لما يمثله المعرض من منصة مهمة لاستعراض المشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم، خاصةً وأنه قد ساهم في الكشف عن عدد من المشاريع العقارية كمحطة باترسي لتوليد الطاقة، والعديد من المشاريع الأخرى، ويأتي المعرض كنسخة استثنائية في المملكة لتقديم العديد من المشاريع الفريدة والمميزة. تجدر الإشارة إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي يوفر تطبيق خاص بالمعرض، يمنح الزوار تجربة أسهل في تصفح أجندة المنتديات والمسارح، ومعرفة المتحدثين، والعارضين، وتفاصيل الحدث، وذلك عبر متجر آب ستور، وجوجل بلاي، عروض معرض سيتي سكيب 2023​​​​​​​- موقع وموعد معرض سيتي سكيب 2023

ماهو سيتي سكيب

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