آبل تخطط لوقف إنتاج ملحقاتها المصنوعة من السيليكون والمطاط الصناعي

فلسطين اليوم- وكالات

تخطط شركة آبل لإيقاف إنتاج كافة ملحقاتها المصنوعة من السيليكون والمطاط الصناعي الفلوري، والتركيز على استخدام مواد صديقة أكثر للبيئة، وفقًا لتقرير جديد أورده موقع MacRumors نقلًا عن مصادر له.

ومن المتوقع أن تتوقف آبل عن بيع ملحقات مثل حافظات آيفون المصنوعة من السيليكون الداعمة لتقنية شحن “ماجسيف”، بالإضافة إلى بعض أسورة الساعة الذكية، وحلقات جهاز التتبع AirTag.

وستوقف الشركة طرح ملحقات السيليكون على نحو تدريجي؛ إذ لن تصدر منها منتجات جديدة مع أجهزتها القادمة، كما لن تحدّث المنتجات المتاحة منها حاليًا للعملاء بعد نفاذها.

ومن المتوقع أن تتوقف آبل أيضًا عن طرح حافظات جلدية بعد إعلانها هواتف آيفون 15. وبدلًا من ذلك، ستطرح الشركة ملحقات أخرى مصنوعة من مادة تشبه القماش المنسوج، وسوف تسوقها آبل تحت اسم “FineWoven”، وفقًا لتسريبات سابقة.

ويُعتقد أن إيقاف آبل ملحقاتها المصنوعة من الجلد والسيليكون والمطاط الصناعي ما هو إلا جزء من تحرك أوسع للانتقال إلى مواد صديقة للبيئة بشكل أكبر.

ومع أن ملحقات الشركة المصنوعة من السيليكون تحديدًا تتميز ببصمة كربونية أقل من نظيراتها الجلدية، إلا أنها غير قابلة لإعادة التدوير، وكذلك يصعب إعادة تدوير المطاط الصناعي الفلوري نظرًا لخصائصه المقاومة للحرارة وبنيته القوية المتشابكة.

وكانت سامسونج قد أعلنت حديثًا إطلاق مجموعة جديدة من ملحقاتها الصديقة للبيئة التي تطلق عليها اسم “ملحقات أصدقاء البيئة”، حيث يدخل في تكوينها مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة كبيرة، وتشمل مجموعة من أغطية الحماية وأسورة الساعات الذكية وغيرها.