نقابة الأطباء: ندرس إخلاء المستشفيات بشكل كامل

فلسطين اليوم- وكالات

قالت نقابة الأطباء الفلسطينية إنها ستدرس مساء اليوم الإخلاء الكامل للمستشفيات بعد رد الحكومة على مطالبها.

وأوضحت: "اليوم هو آخر يوم بعد المهلة النقابية للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم".

وتابعت: "وحسب رد الحكومة اليوم، ستدرس النقابة الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء هذا اليوم".

وقالت: "على أن يكون هناك اعتصام وحشد طبي أمام المقاطعة في رام الله أو دوار المنارة نهاية هذا الأسبوع".