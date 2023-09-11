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نقابة الأطباء: ندرس إخلاء المستشفيات بشكل كامل
قالت نقابة الأطباء الفلسطينية إنها ستدرس مساء اليوم الإخلاء الكامل للمستشفيات بعد رد الحكومة على مطالبها.
وأوضحت: "اليوم هو آخر يوم بعد المهلة النقابية للحكومة بوقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم".
وتابعت: "وحسب رد الحكومة اليوم، ستدرس النقابة الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء هذا اليوم".
وقالت: "على أن يكون هناك اعتصام وحشد طبي أمام المقاطعة في رام الله أو دوار المنارة نهاية هذا الأسبوع".