"عثمان ديمبلي" يرد على تصريحات مستشار رئيس برشلونة

فلسطين اليوم

رد عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، على الانتقادات التي تعرض لها من إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة.



وقال ماسيب في حوار صحفي، أمس الأحد: "بالتأكيد شعرت بخيبة أمل تجاه ديمبلي والطريقة التي رحل بها. إنه أظهر قلة التزامه عندما لم يجدد عقده".



وأضاف مستشار خوان لابورتا: "من السهل جدا تقبيل الشعار عندما تسجل هدفا أو أن تبيع الدخان (الوهم) على وسائل التواصل الاجتماعي".



وواصل: "من المشروع أن ترغب في كسب المزيد، لكن عندما تكون ملتزما، لا تنظر إلى المال ولا تتناقض أقوالك بين يوم وليلة".



واختتم: "أفضل أن أخاطر بوجود ناشئ من الأكاديمية أو الدفع برافينيا الذي يعطي كل شيء في كل تدريب، بدلا من شخص يعطيك 9 من 10 في يوم، ثم 3 في يوم آخر".



ورد ديمبلي على تصريحات إنريك ماسيب بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لخوان لابورتا، على شبكة "إنستجرام".



وكان الجناح الفرنسي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المنصرم مقابل 50 مليون يورو.



ورحل ديمبلي عن برشلونة بعد 6 مواسم بقميص البرسا، حيث انضم إليه في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند.