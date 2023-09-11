مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار.

ووفقا للشرطة فإنه "اعتقل أفراد الشرطة من محطة رهط مشتبها بإطلاق النار وقتل زوجته وحاول وضع حدا لحياته".

وأضافت أنه "في حوالي الساعة 14:45، تلقينا بلاغا عن حادثة إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رهط. توجه أفراد محطة الشرطة في رهط بسرعة إلى المكان ووجدوا مشتبا وهو مصاب، جرى اعتقاله، وعُثر خلال التفتيش على مسدس مع مشط ورصاص".

وأشارت إلى أنه "جرى إحالة المشتبه للعلاج الطبي ولاحقا سيتم التحقيق معه".

وأفادت مصادر طبية بأن " مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 14:47، عن حادثة عنف برهط. وأبلغ الطاقم الطبي عن امرأة (30 عاما) بدون علامات تدل بأنها على قيد الحياة مع إصابة مخترقة، وأقر وفاتها. ونُقل مصاب وهو بحالة متوسطة بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى (سوروكا)".

وفي السياق، قالت جمعية "سدرة" التي تدير مشروع "حماية المرأة"، إن "القتل في رهط يفند الادعاء الرائج بأن العنف في المجتمع العربي محصور بين منظمات الإجرام. إذ أن ظاهرة العنف نتاج سنوات من التمييز والإقصاء والتهميش للمجتمع العربي عموما والنساء العربيات خصوصا".

وأضافت أن "العنف العائلي والعنف الجندري، الذي طالما عانت منه النساء، يجب أن يتصدر سلم الأولويات للمؤسسات الحكومية المختلفة والتي من الواضح أنها غير راغبة بذلك، فوزير المالية يدعي أن الميزانيات المخصصة لدعم السلطات المحلية العربية قد تحوّل لعصابات الإجرام، بذلك يعرقل أي احتمال لمعالجة ظاهرة العنف وتداعياتها وإسقاطاتها على النساء".

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 11 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.