الفصائل تعبّر عن دعمها للحركة الأسيرة وتدعو لتلبية نداء الأسرى غدًا الثلاثاء

فلسطين اليوم

وجهت الفصائل الفلسطينية، التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ولصمودهم وثباتهم ووحدتهم في مواجهة السجان الصهيوني وحكومة المتطرفين الفاشية.

وعبرت الفصائل في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الاثنين، عن دعمها لكافة الخطوات النضالية التي تقرها الحركة الأسيرة، مبينة أن هذه الخطوات تمثل رسالة غضب ضد إجراءات الاحتلال بحقهم، وتأكيداً أن سياساته لن تكسر إرادتهم الصلبة.

ودعت أبناء شعبنا في كافة ساحات الوطن للاستجابة لنداء الأسرى البواسل، والمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية بعنوان "وحدة الأحرار .. عنوان الانتصار" والتي ستنظم مساء غد الثلاثاء الساعة التاسعة مساء بكافة المحافظات.

وشددت الفصائل في بيانها: "جميعنا موحدون في معركة واحدة ضد السجان، ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم، وأن قضيتهم ستبقى على رأس الأولويات لدى شعبنا ومقاومته التي لن تخذلهم أبداً".