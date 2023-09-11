القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية وتدمر معدات وآليات عسكرية

فلسطين اليوم

تواصل القوات الروسية، التصدي لهجمات الجيش الاوكراني على مختلف المحاور شرقي وجنوبي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، ان وحدات القوات الروسية كبدت العدو خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 675 عسكريا خلال يوم واحد، بحسب بيانات أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت إلى تمكن القوات الروسية من تدمير مئات الآليات والمعدات العسكرية على جبهات عدة.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية، ثلاثة قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا"، وأسقطت 46 طائرة بدون طيار أوكرانية.