العمادي يغادر قطاع غزة متوجهًا إلى "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بمغادرة قطاع غزة إلى "إسرائيل" عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وكان العمادي، وصل إلى قطاع غزة، في زيارة استمرت عدة أيام، التقي خلالها مع قيادات من حركة "حماس"، ومسؤولين العمل الحكومي بغزة، والإطلاع على تطورات المشاريع القطرية.

والتقى العمادي التقى قبيل وصوله غزة مسؤولين "إسرائيليين"، للتباحث حول تطورات الأوضاع في غزة بعد تجدد الاحتجاجات المحدودة عند الحدود.