الصحة بغزة تنشر تفاصيل حادثة طفل بترت يده الأيسر

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها "تتابع عن كثب الحالة الصحية للطفل ( ع. س) والذي تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة على إثر كسر في عظمتي الساعد الأيسر وانتشار الغرغرينا الغازية (شديدة الخطورة) مما اضطر الفريق الطبي الى اتخاذ قرار لم يكن هناك مفرا منه ببتر اليد حفاظا على حياته".

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أنها التقت، صباح اليوم، عائلة الطفل بحضور إدارة مجمع الشفاء الطبي، واكدت وقوفها بجانب الطفل واستكمال الرعاية الطبية المطلوبة، وأوضحت ما تم من إجراءات للتعامل مع الحالة.

وأكدت وزارة الصحة، على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة التفاصيل التي مرت بها حالة الطفل وبمشاركة العائلة للاطلاع على مجريات التحقيق بشفافية تامة.

وثمنت عائلة الطفل، اهتمام الوزارة وحرصها على استضافتهم والاستماع اليهم وعبروا عن ثقتهم بأن لجنة التحقيق ستضع الامور في نصابها.