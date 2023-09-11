الاحتلال يحكم على أسير من نابلس بالسجن مدة 6 أشهر

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بالسجن الفعلي مدة ستة أشهر ضد أسير من سكان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير محمود القطناني من مخيم عسكر، بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الحالي.

وبلغ عدد الاعتقالات الإدارية 2350 اعتقالًا بينهم 1245 أمرًا جديدًا و1105 أوامر تجديد.