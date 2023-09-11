الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطيني منذ بداية العام الحالي

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ مطلع العام الحالي، فيما بلغ عدد الاعتقالات الإدارية 2350 اعتقالًا بينهم 1245 أمرًا جديدًا و1105 أوامر تجديد.

ومن بين المعتقلين 83 امرأة فلسطينية، و678 طفلًا، حيث تعرض المعتقلون لعملياتِ تنكيلٍ واعتداءات عديدةٍ.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على عائلات الأسرى والشهداء من خلال العقاب الجماعي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المعتقلين وعائلاتهم وعاثت خرابًا بها، حيث تعرض ذوو المعتقلين السياسيين لخسائر فادحـة.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاليًا أكثر من 5200 أسير من بينهم 36 أسيرة ونحو170 طفلًا.

كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حاليًا 1264 بينهم 20 طفلًا وأربع أسيرات فلسطينياتٍ.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة قد دعت اليوم جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني "بن جبير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".