تساقط أمطار.. الأرصاد: فلسطين ستتأثر ببقايا حالة جوية قادمة من اليونان وليبيا

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتساقط أمطار متفرقة، صباح الأربعاء المقبل، نتيجة تأثر البلاد ببقايا حالة جوية قوية كانت تؤثر على اليونان وليبيا وتحركت باتجاهها.

وقالت دائرة الأرصاد، في بيان: إن "الأمطار قد تكون جيدة في مناطق الساحل صباحاً.

وأضافت أن أكثر المناطق تأثيراً بالحالة هي مناطق الوسط والجنوب من فلسطين، وتشمل سواحل غزة والوسط.

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء 5/9/2023م، عن تفاصيل

وتعرضت فلسطين، الأسبوع الماضي، إلى موجة هوائية حارة، وصلت فيها درجات الحرارة إلى حد الأربعينات لا سيما في مناطق الأغوار.