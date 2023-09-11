iPhone 15- كم يبلغ سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس بالدولار

فلسطين اليوم

كم يبلغ سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max في السعودية ومصر والكويت ، وبدأ ما يزيد عن سبعة عشر آلاف مواطن منذ هذا الصباح الباكر في التعرف على تفاصيله كاملة قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقدمة التي نوضح فيها كامل المعلومات التي تخصه حول هذا الأمر وتستعد شركة أبل الامريكية في طرحه في الثاني عشر من ديسمبر الجاري ويتوقع ان تبلغ مبيعاته السبعين مليون جهاز في النصف الأخيرة من هذا العام .

فريق الموقع يؤكد لكم إلى انكم سوف تتعرفون على الإجابة الحقيقية حول كم يبلغ سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max في السعودية ومصر والكويت عند قراءة جميع سطور هذه المقالة التي نوضح فيها كامل التفاصيل عن هذا الجهاز الرهيب الذي يعد الأقوى عالميًا من ناحية المواصفات وعن الباقي فهو التالي:

سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس max iPhone

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم السعر المتوقع وفقا لمطلعون على الصناعة فإن سعر نسخة "آيفون 15 ماكس 2 تيرابايت"، سيبلغ 2099 دولارا.

ثانيا: بلغ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max 1TB العام الماضي قد وصل إلى 1599 دولارا.

ثالثا: ويصل جهاز كمبيوتر محمول MacBook Pro مقاس 13 بوصة بمبلغ 1299 دولارا.

موعد طرح ايفون 15 برو ماكس

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى انه من المرجح أن يتم الإعلان عن نزول هاتف ايفون 15 برو في تاريخ 15 سبتمبر 2023 أي في الإعلان السنوي لمؤتمر ابل والذي يذاع ببث مباشر عبر صفحاتها الرقمية لا سيما على اليوتيوب وفيما يلي سعر ايفون 15 .

سعر هاتف ايفون 15 iPhone Pro Max في السعودية

وفي هذه السطور سوف تتعرفون على سعر هاتف سعر هاتف iPhone 15 Pro Max وهي أسعار ليست رسمية انما تقريبة وينتظر الإعلان عن السعر الأصلي ف ي المؤتمر المرتقب وفيما يلي الأسعار .

أولا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس في مصر 38,000 جنيه للنسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام.

ثانيا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس السعودية النسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 10,000 ريال سعودي.

ثالثا: سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس عالمياً بالخارج حوالي 1,600 دولار أمريكي. وننوه إلى هذه الاسعار هي مجرد توقعات تقريبية .

مواصفات آيفون iPhone 15

ونستكمل معكم في هذه الفقرات حول تسريبات جددة بخصوص مواصفات آيفون iPhone 15 ، ويضيف المحلل سيكيوريتيز أن الهاتف المنتظر عرضه في أواخر هذا العام قد يتمتع معالج سنابدراغون إكس 70، وذاكرة وصول عشوائي .

وأشار في حديث الصحفي ، إلى أن الذاكرة العشوائية لهاتف ايفون 15 قد تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلا عن منفذ يو إس بي من النوع سي ، ونواصل معكم تقديم التسريبات ، كما وانه يدعم تقنية الـ NFC .

ونواصل معكم تقديم خصائص ايفون 15 وهي التالي : إذ انه يأتي بالأبعاد التالية الطول 160.71 و العرض 78.78 وبعمق 7.85 مليمتر ، كما ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس ال5G .

آيفون iPhone 15

خصائص iPhone 15 Pro Max

وفي هذه الفقرات نضع بين ايديكم ابرز خصائص هاتف iPhone 15 Pro Max وهو التالي :

أولا: في الخاصية الأولى هاتف iPhone 15 Pro Max ، منفذ الـ USB يأتي بأصدرا USB 3.0 من نوع Lightning.

ثانيا: داعم لمقاومة الماء والغبار والأتربة IP68 .

ثالثا: السماعات الخارجية تأتي بسماعتين بصوت نقى ستيريو .

رابعا: يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS لتحديد الموقع الجغرافي الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO,QZSS.

خامسا: يأتي الواي فأي مع ترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

سادسا: البلوتوث يأتي بإصدار 5.4 .

سابعا: كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

ثامنا: البطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة كما يدعم الشحن السريع بقوة 60 وات .

تاسعا: يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .

عاشرًا: في الخاصة العاشرة لهاتف ايفون 15 ، الهاتف متوفر مع الألوان الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق .

الحادية عشرة: ويأتي ايفون 15 ، مواد التصنيع تأتي من واجهة و ظهر زجاجي من زجاج الغوريلا ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

iPhone 15 Pro مواصفاته

وفي نهاية المقالة التي حصلنا فيها على سعر ايفون iPhone 15 في مصر والسعودية 2023 وخصائصه نتمنى تكون قد نالت اعجابكم .