بالصور شاهد| لحظة استقبال الأسير المقادمة بعد اعتقال لـ22 عامًا بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، عن أسير من المحافظة الوسطى بقطاع غزة بعد اعتقاله لـ 22 عامًا.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت سلطات الاحتلال سراح الأسير محمد يوسف المقادمة (44 عامًا)، من مخيم البريج عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، بعد انتهاء فترة محكوميته.

ووفق أخر إحصائية لنادي الأسير، يبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، سماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).















