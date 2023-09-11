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ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" الذي ضرب السواحل
أفادت مصادر طبية ليبية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال"، الذي ضرب سواحل شرقي ليبيا إلى 20 وفاة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الليبي محمد مسعود: "قتل وأصيب العشرات من المواطنين على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".