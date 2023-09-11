متظاهرون يحاصرون منزل وزير القضاء الإسرائيلي

فلسطين اليوم

خرج مئات المتظاهرين، صباح اليوم الاثنين، في مظاهرة ضد "الإصلاح القضائي" في مستوطنة "موديعين" المقاومة على أراضي المواطنين في شمالي الضفة الغربية المحتلة، أمام منزل ما يسمى بوزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين.

وأنقذت شرطة الاحتلال، وزير القضاء من منزله وأخرجته من مخرج جانبي بعدما حاصر المستوطنون منزله وعرقلوا الطريق أمام سيارته.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد اعتقلت الشرطة 6 متظاهرين في هذه الحادثة.

وتجمع متظاهرون من منظمة "إخوة السلاح"، في منطقة "اللطرون" ثم توجهوا إلى منزل ليفين في مستوطنة "موديعين"، ووفقًا للصحيفة، فقد أوقفت الشرطة، ثلاث حافلات كان في طريقها للمستوطنة.

والمتظاهرون الإسرائيليون، كانوا قد خططوا لمظاهرة هادئة بهدف مفاجأة وزير القضاء، لكن الأمر تسرب وتم نشر قوات كبيرة من الشرطة مسبقًا أمام "منزل ليفين".

وبحسب الصحيفة، قالت منظمة "إخوان السلاح": إن منظمة "إخوان السلاح" الإسرائيلية، بدورها، قالت: إن "القانون الدكتاتوري الذي يلغي حجة المعقولية يعرض مكانة إسرائيل الدولية للخطر، ويترك جنود الجيش الإسرائيلي مكشوفين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضافت المنظمة، أنها لن تسمح بتفكيك الديمقراطية.

وتأتي هذه المظاهرة قبل يوم من عقد جلسة الاستماع في المحكمة العليا، حيث ستستمع لجنة مكونة من 15 قاضيًا إلى التماسات تهدف لاستبعاد قانون "حجة المعقولية"، الذي طرحه وزير القضاء ياريف ليفين وأثار موجة احتجاجات واسعة في "إسرائيل".

وقد انضم المدعي العام غالي بهاراف ميارا إلى مقدمي الالتماس، داعيًا إلى استبعاد القانون.