مبابي يوجّه رسالة إلى ليونيل ميسي حول الكرة الذهبية

فلسطين اليوم

وجّه النجم العالمي، كيليان مبابي، رسالة إلى ليونيل ميسي، حول الكرة الذهبية.

وقال مبابي: "«أعتقد ان ليونيل ميسي يستحق الكرة الذهبية، وأعتقد ان لدي فرصه أيضأ كلانا حصل على كأس عالم رائع لكنه فاز بكأس العالم والكرة الذهبية لكأس العالم".

في السياق، ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تجهز عرضًا خياليًّا لنجمها كيليان مبابي من أجل إقناعه بالبقاء في صفوف فريق العاصمة والعدول عن الرحيل.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" أن الإدارة الباريسية بقيادة ناصر الخليفي، تأمل إبقاء مبابي داخل صفوف الفريق، وتفادي رحيله إلى نادي ريال مدريد عبر صفقة مجانية بعد أشهر قليلة، حيث يحق للاعب أن يُوقّع مع الميرينغي، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت الشبكة إن إدارة النادي الباريسي وافقت على تقديم عرض تاريخي بقيمة مليار يورو إلى مبابي، من أجل إقناعه بالاستمرار داخل حديقة الأمراء، حتى 2029، ما يعني أن اللاعب سيحصل على 200 مليون يورو سنويًّا.

وختمت الشبكة الإسبانية تقريرها مؤكدةً أن مبابي إذا جدّد عقده؛ فستكون تطلعاته بأن يكون لاعبًا لريال مدريد قد انتهت إكلينيكيًّا، بعدما رفض قبل موسمين ماضيين الانضمام إلى النادي الملكي وقرر تمديد عقده مع الباريسي.