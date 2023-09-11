تدهور الحالة الصحية للأسيرين نوابيت وبني عودة

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بتدهور الحالة الصحية للأسيرين نوابيت وبني عودة، في سجن "النقب".

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتمادى في انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين، وتتعمد إهمال أوضاعهم الصحية، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، وما يحتاجونه في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأضافت، أن الأسير نوابيت (46 عاما) من أريحا، يعاني من نوبات ضيق التنفس، مع ارتخاء الجسم بين الحين والآخر، واليوم أصبحت هذه الحالة متلازمة له طوال الوقت، علما أنه طالب بإجراء فحوصات لحالته الصحية، لكن إدارة السجن ما زالت ترفض ذلك.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر إجراء عملية قلب مفتوح له بمستشفى رام الله بتاريخ 27.11.2022، لاستبدال الصمام التاجي، ولكن تم اعتقاله قبل موعد إجرائها.

ويعاني الأسير عبد السلام بني عودة من جنين، من انتفاخ وتشوش بالرؤية، ناتجة عن التعرض لحادث عرضي، نتيجة وجود سيخ حديد صغير، أدى إلى جرح بالعين اليسرى بتاريخ 12.04.2023، حيث تسبب بجرح العين، وتم نقله إلى مستشفى" سوروكا"، وإبلاغه بضرورة المراجعة بعد أسبوع، ولكن منذ أربعة أسابيع لم ينقل للمراجعة، وإجراء الفحوصات، الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي.