"إسرائيل" تستلم طائرة مأهولة في السرب 144 "فينيكس"

فلسطين اليوم

ذكرت القناة السابعة العبرية أن إسرائيل استلمت أمس (الأحد) طائرة مأهولة عن بعد جديدة من طراز "نيتسوت" في حفل احتفالي في السرب 144 "فينيكس" في قاعدة حتسور الجوية.

تأسس السرب 144 في عام 1972 كسرب مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي. خلال سنوات عمله، قام السرب بتشغيل طائرات مقاتلة من أنواع Nesher و Kfir و Netz. في عام 2022، تم تحويلها إلى سرب طائرات بدون طيار.

وقال الجيش "الإسرائيلي" إن "الأداة الجديدة ستحسن بشكل كبير من قدرة القوات المقاتلة على العمل بشكل هجومي وفعال".

وأضاف قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الميجور جنرال تومر بار، في هذا الحدث: "هذا يوم مثير نصعد فيه طابقا آخر، يوما يمتلك فيه السرب المزيد من الطائرات والأسلحة إلى جانب الخدم الممتازين. يوم يتحول فيه مشروع غيوم العاصفة من رؤية إلى واقع رائع. لقد قطع السرب شوطا طويلا منذ إنشائه قبل حوالي عام، حتى يتم استيعاب الطائرة اليوم ".

وأضاف قائد السرب، المقدم أ.: "هذه عطلة للجيش "الإسرائيلي" والقوات الجوية والسرب 144 على وجه الخصوص. يوم نتلقى فيه طائرة الشرارة التي ستكون بمثابة العمود الفقري لمجموعة مبتكرة ورائدة من شأنها أن تغير بشكل كبير ميزان القوى في ساحة المعركة المستقبلية. طائرة الشرارة المقدمة أمامك بفخر هي تطور استثنائي باللونين الأزرق والأبيض، يجمع بين الابتكار والإبداع ومتعة لا مثيل لها في العمل. طائرة ستمكننا، كصفيف، من مواصلة النمو والتوسع ونصبح، في الوقت المناسب، رأس الحربة لقدرات الجيش الإسرائيلي في العقود المقبلة ضد عدونا المنافس".