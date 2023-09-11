السيد خامنئي: أمريكا شكّلت مجموعة لخلق الأزمات في الدول ونحن جادون في مواجهة العدو

فلسطين اليوم

أكّد قائد الثورة الإسلاميّة الإيرانية، السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية شكلت مجموعة لخلق الأزمات في إيران وعدد من الدول.

وفي كلمة له خلال استقباله حشدًا غفيرًا من أهالي محافظتي "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية"، قال السيد الخامنئي إنّ "لديه معلومات بأن أمريكا شكلت ما يسمى مجموعة الأزمة مهمتها التحريض وصناعة الأزمات" لافتًا إلى أنّ هذه المجموعة وجدت أنّ الاختلاف المذهبي والقومي وقضية المرأة هي أهم النقاط التي يمكن التحريض حولها.

وأضاف السيد الخامنئي أنّ الأعداء جديون في عدائهم ومخططاتهم ضدّ إيران، مؤكداً جدية بلاده في التصدي لهم وقال إنّ "ضعف قوى الاستكبار العالمي وصعود قوى إقليمية وعالمية جديدة هما الخطان الأساسيان للتحول في العالم".

إلى ذلك، ذكر قائد الثورة أنّ "العالم على عتبة أو بداية تحول"، لافتًا إلى أنّ هذا التحول يشمل الخطوط الرئيسية لعدة قضايا، بما في ذلك ضعف القوى الاستكبارية في العالم.