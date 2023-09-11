غزة: نقابة سائقي الأجرة تطالب بتجديد حملة تخفيض الترخيص بنسبة 50%

فلسطين اليوم

طالبت نقابة سائقي الأجرة، وزارة النقل والمواصلات والجهات المختصة بتجديد حملة تخفيض الترخيص بنسبة 50% للمركبات العمومي.

وسلّمت النقابة وزارة النقل والمواصلات مطالب السائقين في ظل الواقع المعيشي الصعب في القطاع وتضمنت المطالبة بإعفاء سائقي الأجرة والعمومي من الضرائب على المركبات العمومية.

وضمت المطالب كذلك ضرورة ضبط النقل العمومي وإيقاف المركبات الملاكي من العمل في النقل العمومي، وإلزام مركبات المكتب بالعمل فقط في مكاتب النقل الخاصة (التاكسي)، وإلزام ملزمي المواقف العامة بخفض قيمة المبلغ المحصل على الا تتجاوز (1) شيكل، وتوفير أماكن / مواقف اَمنة للسائقين للتحميل والتنزيل بأريحية في المفترقات الحيوية، وتقديم دعم حكومي للوقود للمركبات العمومي في ظل ارتفاع اسعار الوقود.

وأشادت النقابة بقرارات لجنة متابعة العمل الحكومي السابقة بتجديد حملة تخفيض الترخيص على عدة فترات مما كان له الأثر البالغ في تحسين الواقع المعيشي للسائقين والتخفيف من معاناتهم.