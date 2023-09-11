فلسطين اليوم

موعد مباراة مصر ضد تونس الودية 2023 والقنوات الناقلة- تشكيلة فريق مصر، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها لمحبي الكرة المستديرة موعد مباراة مصر ضد تونس الودية 2023 والقنوات الناقلة- تشكيلة فريق مصر ضد تونس، وهو أمر يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لمعرفته حيث يحرص المتابعون لمعرفة موعد مباراة مصر ضد تونس الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين والتحضيرية للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة مصر ضد تونس الودية 2023 والقنوات الناقلة- تشكيلة فريق مصر

يستضيف منتخب مصر نظيره المنتخب التونسي على أرضية ملعب "استاد الدفاع الجوي" في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار ودي استعدادًا لخوض الاستحقاق القاري المقبل في كوت ديفوار ألا وهو كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب الفراعنة هذه المواجهة بثقة عالية أمام نسور قرطاج خاصة وأنهم لم يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، فيما يتطلع المدرب جلال القادري إلى الاستفادة من هذه المباراة المهمة للوقوف على مدى جاهزية لاعبي منتخب تونس من الناحية الفنية والبدنية وغيرها من الأمور المهمة الأخرى.

موعد مباراة مصر ضد تونس الودية 2023 والقنوات الناقلة- تشكيلة فريق مصر





متى موعد مباراة مصر ضد تونس الودية 2023؟

تقام مباراة مصر ضد تونس الودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس الودية 2023؟

شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية هي القناة الناقلة لمباريات منتخب مصر الودية والتحضيرية، ومن المقرر أن تبث مواجهة مصر وتونس على قناة On Time Sports المتاحة على قمر نايل سات بتردد 12226، استقطاب أفقي، ترميز 27500.

تشكيلة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.