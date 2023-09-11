فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 عالمياً- ارتفاع متتالي مع تراجع الدولار- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 بعد استقرار المعدن الأصفر خلال الفترات الماضية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 عالمياً- ارتفاع متتالي مع تراجع الدولار

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1927.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:14 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/ آب والمقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 عالمياً- ارتفاع متتالي مع تراجع الدولار









مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة

وتراجع الدولار 0.5 % وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3 %، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 23.07 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 % إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 1206.21 دولار.

مؤشرات التداول اليومي لسعر الذهب عالمياً

أعلى سعر اليوم: 1930.79

أدنى سعر اليوم: 1916.81

الفرق بين الأعلى والأدنى: 13.98

اغلاق سابق: 1919.06

طلب / عرض: 1926.78 / 1926.20

سعر جرام الذهب اليوم

عيار الذهب دولار امريكي

ذهب عيار 24 61.94

ذهب عيار 22 56.78

ذهب عيار 21 54.20

ذهب عيار 20 51.61

ذهب عيار 18 46.45

سعر اونصة الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

اونصة الذهب من حيث الوزن تساوي 31.1 جرام من الذهب، ويتغير سعر اونصة الذهب عالميا الان بين ثانية واخرى فان سعر اونصة الذهب بالدولار الآن 1926.48 دولار امريكي فقط لا غير، مع العلم ان سعر الاونصة اليوم يتغير في كل لحظة بشكل مستمر باستثناء يومي السب والأحد وستلاحظ ذلك التغير على الرقم السابق في حال تغيره فنحن نعمل على تحديث البيانات كل ثانية بشكل لحظي لنجعلك على اطلاع دائم ومستمر على تغيير الأسعار.

مؤشر الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

هناك العديد من المؤشرات التي نقدمها لكم حول تداول السعر اللحظي للذهب، واليكم شرح أهم المؤشرات التي يتم عرضها لكم.

أعلى سعر اليوم: وهو مؤشر الذهب الذي يقوم بتسجيل اعلى سعر وصله الذهب خلال التداول اليوم ليكون لديك صورة عن الحد الأقصى الذي وصله الذهب خلال اليوم، في حال كنت قد غبت بعض الوقت عن متابعة أسعار التداول.

أدنى سعر اليوم: وهو مؤشر الذهب الذي يقوم بتوثيق ادنى (اقل) سعر وصل الى تداول الذهب في هذا اليوم وحفظ السعر لكي يتمكن المتداول من الاطلاع عليه حتى لو كان قد غاب عن شاشة التداول لبعض الوقت.

الفرق بين الأعلى والأدنى: هو مؤشر الذهب الذي يقوم بعرض الفرق بين أعلى وأدنى سعر للذهب تم تسجيله خلال اليوم، اي القيمة التي تأرجحت ضمنها اسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب الان اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

نقدم لكم سعر الذهب الان مباشر بالوقت الفعلي من بورصة الذهب مباشر حيث يتم تحديث البيانات بشكل مستمر كل ثانية، فيمكنكم الإطلاع على سعر غرام الذهب لحظة بلحظة بالاضافة الى سعر اونصة الذهب اليوم بالدولار او كما تسمى لدى البعض ايضاً سعر اوقية الذهب بالدولار أو عملة بلدك التي تقيم فيها.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

يتم تداول سعر الذهب عالميا بالدولار الأمريكي بشكل مباشر ومن ثم يتم تحويل هذا السعر الى العملات الأخرى لمعرفة اسعار الذهب عالميا مباشر بعملة دولتك المحلية التي تقيم فيها، ويتغير سعر الذهب اليوم الان في كل ثانية عدا يومي السبت والأحد فان تداول الذهب يتوقف ويثبت السعر في هذان اليومان، ليعود يوم الإثنين بالتداول مجدداً حتى مساء يوم الجمعة، أي ان اسعار الذهب مباشر تتغير فقط من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة.

فهم عيار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

يتم مزج الذهب بمعادن اخرى كالنحاس والنيجل والزنك من اجل اضافة مرونة اليه وتسهيل تشكيله وصنع المجوهرات منه وفيما يلي نسبة الذهب الصافي في كل عيار:

عيار 24 (الذهب الصافي 99.99% المعادن الأخرى 0%)

عيار 22 (الذهب الصافي 91.7% المعادن الأخرى 8.3%)

عيار 21 (الذهب الصافي 87.5% المعادن الأخرى 12.5%)

عيار 18 (الذهب الصافي 75% المعادن الأخرى 25%)