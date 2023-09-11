اللجنة الوطنية للحركة الأسيرة : نضالنا داخل الأسر وخارجه سيستمر وتأجيل الاحتلال للقرارات لن يمر علينا

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة اليوم الاثنين 11/9/2023 ، ان نضالنا داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافنا ودفع العدو عنا وعن مقدسات ، معتبرةً إن تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو لن يمر علينا ولا على شعبنا.

وقالت اللجنة الوطنية العليا خلال بيان لها بخصوص تأجيل مناقشة قرارات "بن جبير" بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال ، ان التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت اللجنة الوطنية العليا جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني "بن جبير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".

وتابعت ، معركتنا مع هذا العدو مستمرة ومفتوحة حتى زواله عن صدورنا وعن أرضنا، وننتظر جهود كل المخلصين لهذا الشعب وثوابته ومقدساته.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة بخصوص تأجيل مناقشة قرارات "بن جبير" بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال

يا شعبنا الكريم، تحية الأحرار لشعب الانتصار.

يأتي بياننا هذا في مرحلة حساسة من تاريخ شعبنا؛ يقوم فيها العدو بعملية استهداف متكرر وممنهج لمقدساته وثوابته، بدءًا من الهجوم على مسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبر الاقتحامات المتكررة ومحاولات التهويد المستمرة، وليس انتهاءً باستهداف أسراه بإجراءات وقرارات متوالية من ذات الوزير المعتوه تشتد طبيعتها يومًا بعد يوم، ليطل علينا هذا الوزير الأرعن "بن جبير" هذه الأيام بهجمة جديدة عبر استهداف زيارات عائلاتنا والتلويح باجراءاتٍ تمس طعامنا وشرابنا وهواءنا، الأمر الذي يستوجب وقوف الجميع كُلٌّ في موقعه لمواجهة هذا التغول الصهيوني.

وفي هذا المقام ندعو ونؤكد على ما يلي:

أولًا: إن تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو لن يمر علينا ولا على شعبنا، وإن نضالنا داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافنا ودفع العدو عنا وعن مقدساتنا.

ثانيًا: التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا.

ثالثًا: ندعو جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني "بن جبير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".

ختامًا: إن معركتنا مع هذا العدو مستمرة ومفتوحة حتى زواله عن صدورنا وعن أرضنا، وننتظر جهود كل المخلصين لهذا الشعب وثوابته ومقدساته.

الرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والحرية لأسرانا، والعزة لمسرانا

اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة

الإثنين 26 صفر 1445هـ

الموافق لـ 11 سبتمبر 2023م