منح دراسية للدراسات العليا في باكستان

فلسطين اليوم

أعلنت دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين 11/9/2023، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا في باكستان.

وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، أن المنح الدراسية تتوزع في تخصصات مختلفة في العلوم، والهندسة، والتكنولوجيا.

ودعت طلبة الشتات إلى زيارة موقع المنظمة الرسمي على الرابط: http://www.plo.ps/category/141، وزيارة صفحة الدائرة على "الفيسبوك"، للاطلاع على التعليمات، والأوراق المطلوبة، وآلية التقديم.