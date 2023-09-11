بالفيديو هذا ما ظهر في المغرب بعد الزلزال المدمر!

فلسطين اليوم

تداولت العديد من المواقع الاخبارية المغربية مقاطع فيديو لتفجر ينابيع وظهور شلالات للمياه الجوفية في منطقة سوس والحوز عقب الزلزال الذي ضرب مناطق في المغرب مساء الجمعة والذي أدى لوفاة 2122 و2421 مصابا.

عبد النبي المندور الأستاذ الجامعي المختص في الماء ومدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، ، قال أن حدوث تغير في صبيب المياه أمر وارد خلال الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن الزلازل يمكن أن تسبب تزايدا قويا في صبيب المياه كما يمكن أن تؤدي إلى العكس.

وتابع "تخزين الماء تحت الأرض يكون في طبقات جيولوجية إما قديمة أو حديثة؛ أي ممكن أن تكون طبقات مكونة من الكلس وتحتوي على خزان قوي وكثيف من المياه في مغارات تحت الأرض."

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم البارح من بعد ماضرب زلزال بالحوز تشق جبل و خرج منه الماء في عدد من النقاط ، وذلك بقرية تدارت ايت بوسعيد. pic.twitter.com/LUlm2B6Y6D — حمودة المغربي (@MidoMidoti) September 9, 2023

وأوضح المندور أن هذه المغارات تتعرض إثر الهزات الأرضية إلى ضغط قوي يجعلها تنفجر بحيث تدفع قوة الحجر الماء المخزن تحت الماء ويأخذ مجراه فتزيد نسبة الصبيب بشكل عام.

وأضاف موقع زايوسيتي نقلا عن المندور أن صبيب بعض العيون التي جفت من الماء يصبح كثيفا لأن الإعصار أو الضغط الذي حدث يدفع الماء للخروج من المنابع.

وكان زلزال قوي ضرب مراكش مساء الجمعة بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر وزارة وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ان أحدث حصيلة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.



