بعد إقالة فليك.. أسطورة ريال مدريد أبرز المرشحين لتدريب المنتخب الألماني

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مفاجأة كبرى، تتعلق بأحد المرشحين لقيادة منتخب ألمانيا خلفا للمدرب هانز فليك، الذي أقيل أمس الأحد عقب الخسارة الودية الكبيرة أمام اليابان 4-1.

ووفقا للصحيفة الألمانية، يعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أحد المرشحين لقيادة منتخب الماكينات.

وأضافت الصحيفة أن تاريخ زيدان اللافت، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها، أو مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، والاحترام الذي يحظى به بسبب مكانته كلاعب، يمكن أن يدعم اختياره كمدرب لألمانيا.

ومن جانبه، قال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "لقد اتفقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد، بعد النتائج المحبطة مؤخرا.. نحتاج لروح من التفاؤل والثقة مع اقتراب يورو 2024 (التي ستقام) في بلادنا".

وتابع: "بالنسبة لي بشكل شخصي، إنه أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي، حتى الآن، لأنني أقدر هانز فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص.. ورغم ذلك، فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذا كان القرار حتميا".

وسيتولى رودي فولر، مدير المنتخب، وهانيس فولف، مدرب المنتخب الألماني لأقل من 20 عاما، ومساعده ساندرو فاجنر، المسؤولية في المباراة الودية أمام فرنسا في دورتموند، غدا الثلاثاء.

وقال بيان الاتحاد الألماني: "الهدف هو إيجاد خليفة لفليك، في أقرب وقت ممكن".

وكما تم في وقت سابق، طرح اسم المدرب الألماني يوليان ناغلسمان كمرشح لتولي المهمة، بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي، وعدم ارتباطه بأي فريق حاليا.

لكن الاتحاد سيكون مضطرا للتفاوض مع بايرن، من أجل فسخ عقد ناغلسمان الذي ما زال ممتدا حتى صيف 2026.

ويطلب النادي البافاري ما بين 10 و15 مليون يورو، نظير كسر العقد.

وسيكون هذا المقابل باهظا بالنسبة للاتحاد الألماني، وهو ما قد يدفعه للذهاب إلى خيارات أخرى، من بينها أوليفر غلاسنر، وستيفان كونتز، وأنتونيو دي سالفو، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".



