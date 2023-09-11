الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 221

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين 11/9/2023، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب بالداخل المحتل، للمرة الـ221 على التوالي.

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمتها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من أحوال الطقس الحارة.