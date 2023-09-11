مجدلاني يكشف عن برنامجين للشؤون الاجتماعية موازي للمساعدات النقدية ..فمن الفئات المستهدفة؟

فلسطين اليوم

كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد المجدلاني عن استراتيجية ورؤية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة 5 أعوام وهي 2024-2029.

وقال المجدلاني خلال تصريحات صحفية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم":" جوهر الاستراتيجية الجديدة هو تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً وتهميشاً في المجتمع الفلسطيني، حيث تزداد رقعة الاحتياج وتتعمق جراء الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تقيد الاقتصاد الفلسطيني وتحد من البلوغ الكمي الاقتصادي.

استعرض المجدلاني الآليات التي من شأنها تعزز فرص التنمية المستدامة في فلسطين، وأيضاً تعزز حماية الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر تهميشاً وخصوصاً كبار السن والأشخاص ذو الإعاقة.

وأوضح المجدلاني، أنه تم تصميم برنامجين موازيين لبرنامج المساعدات النقدية التي يدعمه الاتحاد الأوروبي وسيكون مخصص لكبار السن فوق 60 عاماً، وأيضاً للأشخاص ذو الإعاقة بناءً على المسح الاجتماعي التي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية.

ولفت المجدلاني، إلى أن خلال الشهر القادم سوف تقوم الوزارة بطرح هذا المشروع على مجلس الوزراء من أجل تبني وإقرار هذه المشروع على أن يتم تطبيقه مطلع العام القادم

وأشار المجدلاني، إلى أن هناك برنامج مستقل " المساعدات النقدية"، لكبار السن حيث بلغ عددهم 63ألف مواطن ، 49 ألف مواطن من الأشخاص ذو الإعاقة بالإضافة إلى الأسر التي سُجلت تحت خط الفقر والبالغ عددهم 52 ألف أسرة.