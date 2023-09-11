فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقاءً، في مدرسة مهدية الشوا الثانوية بمحافظة شمال غزة، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.

وحضر اللقاء، الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأسير المحرر تامر الزعانين إلى جانبه لفيف من كوادر الرابطة الإسلامية بالإقليم.

وتحدث الزعانين عن قضية الأسرى وما يعانوه من انتهاكات في سجون الاحتلال، واصفًا ألوان التعذيب والتنكيل التي يعايشونها في ظروف مأساوية لا إنسانية.

وأشاد الزعانين بعزيمة الأسرى التي لا تلين رغم تشديدات إدارة السجون ومحاولات كسرها بشتى الطرق، مشددًا على ضرورة تحريرهم ومعتبرًا ذلك واجب ديني، وطني وإنساني.

ومن جانبه شدد مسؤول ملف المدارس بإقليم الشمال عبد العزيز السكافي: على أهمية هذه اللقاءات الوطنية لترسيخ قيم الجهاد والتضحية في الجيل الناشئ، فيترسخ في الطلاب حب الوطن، والنجاح في حياتهم العلمية لأجل رفعته.

بدوره شكر مدير المدرسة الأستاذ إسماعيل مصباح الكفارنة الرابطة الإسلامية على حضورهم الدائم في كافة الأنشطة والمناسبات الوطنية.











