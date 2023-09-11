قدورة فارس : الأسرى قد يٌعلقون خطواتهم لما بعد الأعياد بعد إرجاء تطبيق خطوات "بن غفير"

فلسطين اليوم

أكد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى اليوم الاثنين 11/9/20232 ، ان الاسرى منذ اليوم الأول لقرار إضرابهم عن الطعام في الرابع عشر من الشهر الجاري ربطوه بتطبيق قرارات بين غفير .

وتوقع فارس خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم" انه فور إرجاء نتنياهو لقرارات بن غفير بشأن تشديد الاجراءات ضد الاسرى ، فإن الأسرى داخل سجون الاحتلال قد يقررون تعليق خطواتهم لما بعد الأعياد ،" في اشارة ان معركتهم ضد السجان ستبدأ يوم الخميس القادم الرابع عشر من سبتمبر ".

وقال قدورة فارس " الظروف الآن باتت ليست في صالح بن غفير "، ولعل قرار تأجيل الحكومة الاحتلال اجراءات "بن غفير" قد تدفع لإجراءات اخرى تعيق تنفيذ القرارات .

ويشار الى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال قرروا الخوض بمعركة جماعية في الرابع عشر من سبتمبر ، للبدء بالأضراب عن الطعام لمنع تطبيق قرارات بن غفير التي تضيق الخناق على الاسرى.

وكان نتنياهو قرر تأجيل تنفيذ قرارات بن غفير بشأن تشديد ظروف حبس الأسرى، في محاولة لمنع "تصعيد أمني"، بناء على توصيات الأجهزة الأمنية التي تحذّر من تصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية؛ بن غفير يشدد على أن قراره "قائم وثابت".