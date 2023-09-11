البريم: قيادة "سرايا القدس" لميدان المقاومة بالضفة الثائرة موقف عز وافتخار

فلسطين اليوم

أكد مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 11/9/2023، أن قيادة "سرايا القدس" لميدان المقاومة في جنين وأريحا وكل مدن الضفة المحتلة، موقف عز وافتخار وثقة شعبنا وأمتنا بالمقاومة القادرة على حماية شعبها الفلسطيني الصامد.

وأوضح البريم في تصريح صحفي، أن "سرايا القدس" بالضفة الثائرة تتصدى لمحاولات العدو الصهيوني باقتحام المخيمات والمدن الفلسطينية وتطارد قطعان المستوطنين وتردعهم.

وأكد على أن سرايا القدس وبالتزامن مع استمرار المواجهة في ساحة الضفة المقاومة تنفذ مناورات الركن الشديد٤ للتأكيد على جهوزيتها وحضورها الميداني والتأكيد على معادلة وحدة الساحات.

وحيا البريم، المقاومة الباسلة بقيادة الجيل الفدائي من أبناء "سرايا القدس" كتيبة جنين وكتيبة عقبة جبر ونابلس وبيت أمر والعرّوب وطوباس ونور شمس والجبع وقباطية وبيت لحم وهم يقفون في وجه الاحتلال سدّاً منيعاً دفاعاً عن شعبنا وأرضنا وعن المسجد الأقصى والأسرى وعن الكرامة والعزة والحرية.

وتصدت سرايا القدس كتيبة أريحا اليوم لاقتحام قوة صهيونية خاصة في أريحا، واستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكدت سرايا القدس، أن مجاهديها في كتيبة أريحا استهدفوا كذلك قوات الاحتلال بحارة جبريل بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت أحد منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير "درون" فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.