مجاهدو سرايا القدس بكتيبة أريحا يكتشفون قوة صهيونية خاصة ويستهدفونها

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 11/9/2023، أن مجاهدي كتيبة أريحا اكتشفوا أمر قوة صهيونية خاصة داخل مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، واستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري :" تمكن مجاهدونا من استهداف القوة بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة ما أجبر القوة على الهروب داخل احد المنازل والاحتماء بالمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية."

كما استهدف مجاهدوها قوات الاحتلال التي تواجدت بحارة جبريل بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ، كما تمكنوا من استهداف تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمخيم لفك حصار القوة الخاصة بعد أن وقعت تحت نيران المجاهدين.

وفي رسالة لجماهير شعبنا المجاهد الأبي في مدينة أريحا ومخيماتها الصامدة، أمام هذه الملحمة البطولية الجديدة التي سطرها أبطال سرايا القدس، جددت العهد والوعد بأن تواصل المسير على درب الشهداء وأن تبقى الدرع الحامي للمدينة ومخيماتها مهما كلف ذلك من ثمن.

وأصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت أحد منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير "درون" فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.