لجان الصيادين : اعتقال صيادين غرب ميناء رفح جنوب القطاع

فلسطين اليوم

أعلن منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر اليوم الأثنين 11/9/2023 ، اعتقال صيادين غرب ميناء بحر جنوب القطاع .

قال بكر ان زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين، قبل أن تصادر حسكة مجداف كان على متنها 2 من الصيادين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولم تتضح بعد حالة الصيادين او أسمائهم حتى اللحظة .

ويشار الى ان زوارق الاحتلال وبشكل يومي تهاجم مراكب الصيادين في مناطق متفرقة من قطاع غزة للتنغيص عليهم وملاحقتهم في لقمة عيشهم .