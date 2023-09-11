ثلاث هزات ارضية تضرب العراق فجراً

الساعة 08:20 ص|11 سبتمبر 2023
زلزال
زلزال

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح البيان "سجلت مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاث هزات أرضية فجر هذا اليوم الاثنين تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر".

وذكر البيان أن الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود العراقية-التركية بقوة 6ر4 و 1ر3 على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

ودعت  الهيئة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

 

 

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