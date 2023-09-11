الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 11/9/2023، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة وتركزت في الخليل وعرف منهم.
المحرر مثنى القواسمي- الخليل
أنس سلهب- الخليل
عدنان مسودة- الخليل
باسل فراح- الخليل
محمد أبو هليل- دورا جنوب الخليل
محمد مطور- سعير شرق الخليل
عبيدة عادي- بيت أمر شمال الخليل
ضياء الزهور- بيت كاحل غرب الخليل
المزرعة الغربية شمال رام الله
عبد الله زكارنة- جنين
علاء عنايا- عزون شرق قلقيلية
مجد عنايا- عزون
مهران عمار احميدان- بدو
محمود مشهور منصور- بدو