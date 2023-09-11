الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الساعة 08:10 ص|11 سبتمبر 2023
اعتقالات - مداهمات مدن الضفة.jpeg
اعتقالات - مداهمات مدن الضفة.jpeg

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 11/9/2023، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة وتركزت في الخليل وعرف منهم.

 المحرر مثنى القواسمي- الخليل

أنس سلهب- الخليل

عدنان مسودة- الخليل

باسل فراح- الخليل

محمد أبو هليل- دورا جنوب الخليل

محمد مطور- سعير شرق الخليل

 عبيدة عادي- بيت أمر شمال الخليل

 ضياء الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

المزرعة الغربية شمال رام الله

عبد الله زكارنة- جنين

علاء عنايا- عزون شرق قلقيلية

مجد عنايا- عزون

مهران عمار احميدان- بدو

محمود مشهور منصور- بدو

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اعتقالات قوات الاحتلال اسرى الحرية