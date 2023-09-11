بالفيديو والصور اندلاع اشتباكات.. الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل آخر خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

الساعة 08:05 ص|11 سبتمبر 2023
إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا
إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

فلسطين اليوم

أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" واعتقال آخر، صباح اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.

وذكر مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل شاباً آخر عقب مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدداً من منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وبيّنت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال عاثت بمحتويات منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير "درون" فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.وأعنلت سرايا القدس، أن مجاهديها في كتيبة أريحا اكتشفوا أمر قوة صهيونية خاصة، واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

 

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