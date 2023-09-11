أسير من جنين يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، بأن الأسير المجاهد مؤيد محمد سليم زيود (49 عامًا)، من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى احدى وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 11/09/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد مؤيد زيود ولد بتاريخ 11/06/1974م، وهو متزوج، ولديه من الأبناء "اثنان" حبيب وسعاد، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.