مستوطنون يهاجمون قائد جيش الاحتلال في الضفة ويصفونه بـ "النازي"

فلسطين اليوم

تسبب تصاعد التوتر بين جيش الاحتلال، والمستوطنين، بعد أحاديث عن إخلاء بؤر استيطانية، في الضفة، بمهاجمة الجنرال "يهودا فوكس"، قائد جيش الاحتلال، في الضفة المحتلة ووضع صورة صليب معكوف على ذراعه، وتشبيهه بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وتسببت المنشورات التي تشبه فوكس بهتلر "الطاغية والديكتاتور" كما كتبوا، بغضب في أوساط حكومة نتنياهو، وقاموا بفتح تحقيق رسمي، وسط تصاعد تحريض المستوطنين ضده.

ذكر مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كورين الباز آلوش، أن "تحريضاً جديداً تم تسجيله ضد فوكس وتصويره بأنه يشبه الزعيم النازي أدولف هتلر، ويرفرف علم الحزب النازي خلفه، وصليب معقوف بارز على ذراعه، وكتابة تعليق، دكتاتور يستخدم إجراءات لإسكات من ينشر انتقادات ضده، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بإجراء تحقيق بشأن المنشور ضد فوكس، وهو يدين التحريض، معطيا دعمه الكامل لقادة جيش الاحتلال.

وأضاف أن "زعيم المعارضة يائير لابيد علق بقوله؛ إنه "يدعم فوكس وجنوده ضد الهجوم السام والشرير ضده وعلى جيش الاحتلال بأكمله، فيما أصدر رئيس الأركان هرتسي هاليفي بيانا غير عادي، وأدان بشدة التصريحات، معتبراً أن أي تصريح يطعن في اعتبارات فوكس، والتزامه بأمن الاحتلال، يستحق كل الإدانة، وليس له أي أساس".

وتؤكد هذه المرحلة المتقدمة من التوتر القائم بين المستوطنين وقادة الاحتلال، أنهم قد يقدمون على خطوة خطيرة تتمثل باستهداف عدد منهم، ولعل تشبيههم لـ "فوكس" مثل هتلر يعيد لأذهان "الإسرائيليين" ذات الصورة التي وضعوها لرئيس حكومة الاحتلال الراحل إسحاق رابين قبل ثلاثة عقود قبيل اغتياله، مع أن ذات المستوطنين اليوم دأبوا في الآونة الأخيرة على إبداء التقدير لـ "يغآل عامير" قاتل رابين، ورفع شعارات تمجّد غولدشتاين منفذ مذبحة الخليل 1994، وعميرام بن أولئيل منفذ جريمة إحراق عائلة دوابشة وهم نيام في 2015.

نقلا عن "عربي 21".