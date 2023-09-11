كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

لايزال سعر صرف الدولار الأمريكي، مستقراً على ارتفاع قياسي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، إذ بلغ وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.84 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.43 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل