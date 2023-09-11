طقس فلسطين.. هل ترتفع درجة الحرارة اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.