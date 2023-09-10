فلسطين اليوم

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، استحوذت مؤخراً أسعار الذهب في العراق على اهتمام كبير من المتابعين ويتابعون الأسعار أولاً بأول، وخاصة من فئات التجار والمستثمرين.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

وبعد أن لاحظنا زيادة نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية من المتابعين، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كتابة مقال عن أسعار الذهب في العراق، لتزويد المتابعين بما يتعلق بأسعار الذهب في العراق وكافة التحديثات التي تطرأ عليها في ظل التطورات العالمية وارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بقوة.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الأحد 10 سبتمبر/ أيلول 2023، في ظل هدوء عالمي بسبب العطلة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر العالمية.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

الذهب عالمياً

الميا، صعد الذهب نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس سجل انخفاضا أسبوعيا مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.





أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار الفائدة والدولار

ومن ناحيته، قال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وكان قد انخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه حقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.





أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار الذهب اليوم في العراق

الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.051 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

الذهب عيار 22

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.011 ألف دينار عراقي.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

الذهب عيار 21

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.641 ألف دينار عراقي.





أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

الذهب عيار 18

وبلغ عيار 18 نحو 60.555 ألف دينار عراقي، فيما بلغ عيار 14 نحو 47.098 ألف دينار عراقي.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 80.738 مليون دينار عراقي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 565.183 ألف دينار عراقي.