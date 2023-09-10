فلسطين اليوم

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي يكثر بحث المتابعين عنها في هذه الأوقات، حيث زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية من المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين الذين يتابعون أسعارها باستمرار.

ولهذا السبب حرصنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تزويد المتابعين بأسعار الذهب في سوريا، وكل ما يتعلق بأسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة، مع الارتفاع الكبير لأسعار الدولار الأمريكي والتي تؤثر على أسعار الذهب.





أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في سوريا، خلال تداولات، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في ظل هدوء عالمي بسبب العطلة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 823,495 ليرة (61.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 720,576 ليرة (54.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 617,631 ليرة (46.30 دولار).





أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,610,706 ليرة (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 823,495,363 ليرة ( 61,727 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع بختام تعاملات أول أمس مع تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لاستجلاء خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة.