أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن وهي من الموضوعات المميزة والتي تلاقي بحثاً كبيرة من قبل شريحة واسعة وخاصة من التجار والمستثمرين.

ولذا نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في الأردن، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الدولار الأمريكي وهو يؤثر كثيراً على أسعار الذهب.

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في الأردن خلال تداولات، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في ظل هدوء عالمي بسبب العطلة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر العالمية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

ارتفاع الذهب بالمعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.





الارتباط بالدولار الأمريكي

وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه حقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سعر عيار 24

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.91 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

سعر عيار 18

بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.93 دينار أردني.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

سعر عيار 14

وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.62 دينار أردني.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.42 دينار أردني.





أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.366 ألف دينار أردني.

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.912 ألف دينار أردني.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 307.39 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمية

صعد الذهب نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس سجل انخفاضا أسبوعيا مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.