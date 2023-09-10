مقاومون يستهدفون حاجز "الجلمة" غرب جنين بعبوة ناسفة

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد 10-9-2023، حاجز "الجلمة" غرب مدينة جنين بعبوة ناسفة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين استهدفوا حاجز "الجلمة" غرب مدينة جنين بعبوة ناسفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الاحتلال.

ويُشار إلى أنه بشكل دائم يستهدف مقاومون من سرايا القدس-كتيبة جنين حاجز "الجلمة" وغيره من الحواجز المحيطة بمدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة؛ ما يوقع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.